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مصدر: أمن الدولة السعودي رصد أنشطة استخباراتية تهدد أمن المملكة

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مصراوي Masrawy

مصدر: أمن الدولة السعودي رصد أنشطة استخباراتية تهدد أمن المملكة

12:45 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

مصدر: أمن الدولة السعودي رصد أنشطة استخباراتية تهدد أمن المملكة

أرشيفية

جدة - (أ ش أ)

صرح مصدر مسؤول بأن رئاسة أمن الدولة تمكنت خلال الفترة الماضية من رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية.

وتم تحييد خطرهم والقبض عليهم بشكل متزامن ، وهم سعوديون وأجانب ، ويجري التحقيق معهم للوقوف على كامل الحقائق عن أنشطتهم والمرتبطين معهم في ذلك ، وسوف يعلن ما يستجد بهذا الصدد في حينه.

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مصراوي Masrawy

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