10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تؤكد أهمية حل النزاعات سياسيًا، وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن السعودية تنوي حل الأزمة السورية، ووجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حديثها إلى المواطنين الألمان من أصل تركيل قائلة إن ألمانيا بيتهم، وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن على أن الفلسطينيون باقون على أرضهم ومتمسكون بها.

1 - شكرى: مصر تؤكد أهمية حل النزاعات سياسيا

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية)

أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر لديها معتقد راسخ بأهمية سيادة الدول وحل النزاعات سياسيا، مشددا على أنه لا يمكن فرض الحلول من الخارج ولكن ينبغى أن تنبع من الداخل .

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها شكري أمام المؤتمر السنوي الثالث والعشرين للرابطة الدولية لمراكز التدريب على حفظ السلام بالقاهرة، معلنا الافتتاح الرسمى للمؤتمر.

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2- لافروف: السعودية تنوي حل الأزمة السورية

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (أرشيفية)

أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف بأن السعودية جادة بالفعل في تسوية الأزمة السورية، وأكدت دعمها لعملية المفاوضات في أستانة.

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3- أبو مازن: باقون على أرضنا ومتمسكون بها ولن نرحل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "إننا باقون على أرضنا ومتمسكون بها، ولن نرحل، وسنبني بلدنا بسواعد شعبنا وكفاحاته".

جاء ذلك خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وفدا من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان برئاسة رئيس الهيئة وليد عساف الذي سلمه رسالة للأمين العام للأمم المتحدة تحمل توقيع مليون طالب فلسطيني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

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4- ميركل للألمان ذوي الأصول التركية: أنتم هنا في بيتكم

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيفية)

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تماسك المواطنين الألمان ذوي الأصول التركية في ضوء التوترات الشديدة في العلاقات الألمانية التركية قائلة لهم: "أنتم هنا في منزلكم، نحن نقدركم".

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5- البابا فرانسيس: الغباء أفضل وصف لمن ينكرون ظاهرة التغير المناخي

بابا الفاتيكان فرانسيس الأول (أرشيفية)

قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول إن هناك عبارة في العهد القديم من الكتاب المقدس تنبذ رجالا واصفة إياهم بأنهم "أغبياء"، وإنها أفضل طريقة لوصف من ينكرون ظاهرة التغير المناخي.

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6- وزير خارجية اليابان: أمن الشرق الأوسط من أمن بلادى

وزير خارجية اليابان تارو كونو (أرشيفية)

أكد وزير خارجية اليابان تارو كونو أن بلاده تلعب دورا كبيرا في تحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط وتسعى إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار الشامل في المنطقة .

جاء ذلك في كلمة الوزير تارو كونو، خلال افتتاح أعمال الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني ،التي عقدت مساء الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ،برئاسة الجزائر الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية، ومشاركة نظرائه العرب.

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7- جابريل: صفقات الأسلحة بين ألمانيا وتركيا في وضع انتظار

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل (أرشيفية)

قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل إن معظم صفقات الأسلحة مع تركيا مجمدة بسبب العلاقات المتوترة بين البلدين.

وقال الوزير العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال فعالية لصحيفة "هاندلزبلات" في برلين: "جعلنا طلبيات الأسلحة الكبيرة التي تطلبها تركيا منا، وهي حقا ليست قليلة، في وضع انتظار".

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8- ترامب: أمريكا لا يمكن ترهيبها

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته في ذكرى 11 سبتمبر (أ ف ب)

عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدحر الإرهاب في الوقت الذي أحيت فيه الولايات المتحدة الأمريكية الذكرى الـسادسة عشر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر2001 الإرهابية.

وقال ترامب، خلال مراسم أقيمت بمقر وزارة الدفاع الأمريكية إن " الإرهابيين الذين هاجمونا كانوا يعتقدون أن بإمكانهم بث الخوف وإضعاف روحنا المعنوية ، ولكن أمريكا لا يمكن ترهيبها".

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9- البابا تواضروس: الأحداث الإرهابية تستهدف ضرب الوحدة الوطنية بمصر

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية (أرشيفية)

أكد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الهجمات الإرهابية في مصر تستهدف ضرب الوحدة الوطنية. وأشار البابا تواضروس، في لقاء مع شباب إيبارشية ملبورن بأستراليا، إلى وقائع استهداف الكنيسة المرقسية بالإسكندرية خلال وجوده بها يوم احد السعف (الشعانين) قائلا: "بالرغم أنه يوم مبهج، لكنه كان حزين، كان هناك حوالي ٣٠ شهيدا بطنطا أغلبهم من الشمامسة وفي الإسكندرية استشهد أفراد من الشعب والشرطة رجالا وسيدات.

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10- ممنون حسين: لا يمكن حل مشاكل أفغانستان بدون إسلام آباد

رئيس باكستان ممنون حسين

قال الرئيس الباكستاني ممنون حسين إنه لا يمكن حل المشاكل الأفغانية بدون إسلام آباد. وقالت الخارجية الباكستانية إن تصريحات حسين جاءت خلال اجتماعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش حضورهما قمة آستانا.

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