بكري يطالب بفتح تحقيق عاجل في ملف "بيزنس تأشيرات حج النواب"

كتب- أحمد علي:

طالب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق عاجل حول ما أطلق عليه "بيزنيس تأشيرات حج نواب البرلمان" المقدمة من السفارة السعودية.

وأكد النائب، في طلبه المقدم لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، أن معلومات ترددت بشأن قيام أصحاب الشركات السياحية التي حصلت على التأشيرات المخصصة للنواب، بشراء هذه التأشيرات بقيمة 50 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة.

وحذر مصطفى بكري، من أن هذا الأمر ينال من سمعة نواب البرلمان، مشيرا إلى أن صاحب أحد الشركات السياحية طالبه بفتح تحقيق عاجل في هذا الأمر.

وأكد بكري، أن صاحب الشركة السياحية طالب بالحضور للبرلمان، والإدلاء بأقواله في هذه الواقعة، خصوصا وأن لديه ما يثبت تورط بعض النواب في بيع هذه التأشيرة، وأنه حصل بشكل شخصي على عدد 90 تأشيرة من بعض النواب مقابل مبالغ مالية.

وحذر النائب من أن هذا الأمر يسيء للبرلمان أمام الرأي العام، خصوصا وأنه يعكس صورة من صور الفساد.