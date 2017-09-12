أخبار عاجلة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مجلس الأمن يتبنى عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية بالإجماع

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مجلس الأمن يتبنى عقوبات جديدة ضد بالإجماع

12:33 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

مجلس الأمن يتبنى عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية بالإجماع

مجلس الامن الدولي

(مصراوى):
تبنى مجلس الامن الدولي، اليوم الثلاثاء، بالاجماع عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية، وذلك حسبما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ويشمل مشروع العقوبات الجديدة وضع باك يونج سيك، أحد المسؤولين عن البرنامج البالستي الكوري الشمالي، على القائمة السوداء، إضافة إلى ثلاث هيئات كورية شمالية.

وفي وقت سابق، عبرت كوريا الشمالية بوضوح عن رفضها فرض عقوبات جديدة عليها، هي الحزمة الثامنة التي تفرض عليها لثنيها عن برنامجها النووي.

ونشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بيانا لوزارة الخارجية حذرت فيه واشنطن من أنها إن "سارت بالقرار غير الشرعي وغير العادل حول العقوبات المشددة، فإن جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية ستعمل بالتأكيد على أن تدفع الولايات المتحدة ثمن ذلك".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ميركل تناقش النزاع حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية مع بوتين

    أخبار

  • اليوم.. مجلس الأمن يصوت على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

    أخبار

  • برلين: الملف النووي لكوريا الشمالية أعقد من الملف النووي الإيراني

    أخبار

  • الصين تنهي الطوارئ البيئية بعد التجربة النووية لكوريا الشمالية

    أخبار

إعلان

7a1d401d88.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

وزير دفاع الفلبين: العقوبات بحق كوريا الشمالية لها آثار عكسية

وزير دفاع الفلبين: العقوبات بحق كوريا الشمالية لها آثار عكسية

السويد: كوريا الشمالية لم تدفع ديونها المستحقة منذ 43 عاماً

السويد: كوريا الشمالية لم تدفع ديونها المستحقة منذ 43 عاماً