مجلس الأمن يتبنى عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية بالإجماع

(مصراوى):

تبنى مجلس الامن الدولي، اليوم الثلاثاء، بالاجماع عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية، وذلك حسبما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ويشمل مشروع العقوبات الجديدة وضع باك يونج سيك، أحد المسؤولين عن البرنامج البالستي الكوري الشمالي، على القائمة السوداء، إضافة إلى ثلاث هيئات كورية شمالية.

وفي وقت سابق، عبرت كوريا الشمالية بوضوح عن رفضها فرض عقوبات جديدة عليها، هي الحزمة الثامنة التي تفرض عليها لثنيها عن برنامجها النووي.

ونشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بيانا لوزارة الخارجية حذرت فيه واشنطن من أنها إن "سارت بالقرار غير الشرعي وغير العادل حول العقوبات المشددة، فإن جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية ستعمل بالتأكيد على أن تدفع الولايات المتحدة ثمن ذلك".