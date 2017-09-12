حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحتين العربية والعالمية بالعديد من الأحداث الهامة، والتي كان أبرزها إعصار "إيرما" يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية، وتصادم قطارين في سويسرا، علاوة على إصدار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بيانًا جديدًا بشأن أزمة قطع علاقتها مع قطر.

1- إيرما يضرب سواحل فلوريدا الغربية

إعصار إيرما يجتاح السواحل الغربية لولاية فلوريدا الأمريكية اليوم (أ ف ب)

ضرب مركز الإعصار إيرما السواحل الغربية لشبه جزيرة فلوريدا الأمريكية في الوقت الذي خفضت فيه السلطات المختصة قوته إلى التصنيف الثالث.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- الجيش العراقي يقتل 80 داعشيا في تلعفر

مواجهات بين القوات العراقية ومسلحي داعش في مدينة تلعفر العراقية (أ ف ب)

ذكر بيان عسكري عراقي أن 80 عنصرا من عناصر تنظيم داعش قتلوا في عملية للجيش العراقي، مدعومة بطيران الجيش، استهدفت عناصر التنظيم في إحدى القرى غربي ناحية العياضية التابعة لقضاء تلعفر شمال غربي الموصل.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3-بيان الدول الأربع بشأن أزمة قطر

اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع في القاهرة - أرشيفية (أ ف ب)

أصدرت الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر بيانًا مشتركًا أكدت فيه إن كلمة وزير خارجية قطر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تعكس نهج الدوحة في التضليل.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4-عشرات المصابون إثر تصادم قطارين في سويسرا

تصادم قطارين في سويسرا - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت الشرطة السويسرية إصابة نحو 30 شخصا إثر تصادم قطارين في مدينة "أندرمات" بوسط البلاد.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5-قتلى وجرحى في صفوف القوات السورية إثر قصف للتحالف الدولي بدير الزور

غارات التحالف الدولي بالقرب من القوات الحكومية السورية في دير الزور (أ ف ب)

أفادت مصادر محلية سورية بسقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات السورية، إثر استهداف مقاتلات التحالف الدولي رتلا عسكريا للقوات بالقرب من حقل التيم النفطي شرقي محافظة دير الزور.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا