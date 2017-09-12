خلال 24 ساعة.. ضبط 14 قطعة سلاح ناري و26 قضية تموين في قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

تمكنت مديرية أمن قنا من ضبط 14 قطعة سلاح متنوعة (فرد خرطوس - آلية - جرينوف) وحائزيها، خلال حملة أمنية قادها اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي في قنا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ضبط الحملة أيضًا 14 عنصرًا إجراميًا (مسجل خطر)، وتحرير 1026 مخالفة مرورية، و 26 قضية تموين متنوعة، وضبط 22 دراجة نارية بلا لوحات، وأحد تجار المواد المخدرة متلبسًا وبحوزته 50 قرص مخدر من عقار (التامول).

وأمر اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، بتحرير المحاضر القانونية اللازمة بمختلف القضايا والمضبوطات السابقة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات، وسط استحسان شعبي لأهالي قنا من مواصلة البحث الجنائي الحملات الأمنية لفرض السيطرة الأمنية على محافظة قنا.