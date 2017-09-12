وزير الثقافة ينعي شهداء العريش

كتبت- نسمة فرج:

نعى حلمي النمنم، وزير الثقافة، شهداء الوطن من رجال الشرطة، الذين سقطوا صباح اليوم الثلاثاء، جراء استهدافهم بعبوة ناسفة في العريش.

وقال وزير الثقافة: "رجال الشرطة المصرية قدموا حياتهم فداءً لنا فى مواجهة الإرهابيين ودعاة الموت، وهذه العمليات تزيد رجال الشرطة وقواتنا المسلحة إصرارًا على مواصلة القضاء على البؤر الإرهابية في كل ركن من أركان مصر".

وقدم وزير الثقافة، خالص تعازيه إلى أسر الشهداء، داعيًا الله أن يسكنهم فسيح جناته، بما قدموه لوطنهم، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.