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وزير الثقافة ينعي شهداء العريش

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مصراوي Masrawy

وزير الثقافة ينعي شهداء العريش

12:15 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

وزير الثقافة ينعي شهداء العريش

كتبت- نسمة فرج:

نعى حلمي النمنم، وزير الثقافة، شهداء الوطن من رجال الشرطة، الذين سقطوا صباح اليوم الثلاثاء، جراء استهدافهم بعبوة ناسفة في العريش.

وقال وزير الثقافة: "رجال الشرطة المصرية قدموا حياتهم فداءً لنا فى مواجهة الإرهابيين ودعاة الموت، وهذه العمليات تزيد رجال الشرطة وقواتنا المسلحة إصرارًا على مواصلة القضاء على البؤر الإرهابية في كل ركن من أركان ".

وقدم وزير الثقافة، خالص تعازيه إلى أسر الشهداء، داعيًا الله أن يسكنهم فسيح جناته، بما قدموه لوطنهم، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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