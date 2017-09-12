أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

البيت الأبيض: الولايات المتحدة تدين أعمال العنف في بورما

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البيت الأبيض: الولايات المتحدة تدين أعمال العنف في بورما

12:17 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

البيت الأبيض: الولايات المتحدة تدين أعمال العنف في بورما

واشنطن - (أ ش أ)
أدان البيت الأبيض تصاعد العنف في بورما، والذي أدى إلى فرار 300 ألف مسلم من هذا البلد إلى بنجلاديش المجاورة، معربا عن "القلق الشديد" من الهجمات التي تشن على طرفي النزاع.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي، مساء اليوم الاثنين، عن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، قولها - إن "الولايات المتحدة قلقة بشدة من الأزمة المستمرة في بورما"، كما أدانت الهجمات على مواقع الجيش البورمي والتشنج الناتج عن العنف العرقي.

وأضافت ساندرز أن "ما لا يقل عن 300 ألف شخص فروا من منازلهم في أعقاب الهجمات على مواقع الجيش البورمي في 25 أغسطس الماضي".

وتابعت قائلة "نحن نكرر إدانتنا لهذه الهجمات وما نتج عنها من أعمال عنف".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعربت السبت الماضي عن قلقها الشديد إزاء عدد الفارين من العنف في إقليم راخين في بورما منذ 25 أغسطس الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إن إعلان الأمم المتحدة الجمعة الماضي فرار نحو 270 ألفا من أقلية الروهينجا بسبب مزاعم بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما فيها هجمات عنيفة وعمليات حرق قرى، يثير قلقا شديدا.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • البيت الأبيض يشير إلى احتمالية عزل جزر فلوريدا كيز لأسابيع

    أخبار

  • بانون: جمهوريون بارزون يسعون إلى إبطال انتخابات 2016

    أخبار

  • يعزز التمويل الفيدرالي لجزر العذراء الأمريكية بعد إعصار "إيرما"

    أخبار

  • الهند تدعو ميانمار إلى ضبط النفس في أزمة الروهينجا

    أخبار

إعلان

283e3f6c8f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يرفض "ملفا مزيفا" وسط مزاعم بتمويله من الديمقراطيين

ترامب يرفض "ملفا مزيفا" وسط مزاعم بتمويله من الديمقراطيين