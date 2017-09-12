البيت الأبيض: الولايات المتحدة تدين أعمال العنف في بورما

واشنطن - (أ ش أ)

أدان البيت الأبيض تصاعد العنف في بورما، والذي أدى إلى فرار 300 ألف مسلم من هذا البلد إلى بنجلاديش المجاورة، معربا عن "القلق الشديد" من الهجمات التي تشن على طرفي النزاع.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي، مساء اليوم الاثنين، عن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، قولها - إن "الولايات المتحدة قلقة بشدة من الأزمة المستمرة في بورما"، كما أدانت الهجمات على مواقع الجيش البورمي والتشنج الناتج عن العنف العرقي.

وأضافت ساندرز أن "ما لا يقل عن 300 ألف شخص فروا من منازلهم في أعقاب الهجمات على مواقع الجيش البورمي في 25 أغسطس الماضي".

وتابعت قائلة "نحن نكرر إدانتنا لهذه الهجمات وما نتج عنها من أعمال عنف".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعربت السبت الماضي عن قلقها الشديد إزاء عدد الفارين من العنف في إقليم راخين في بورما منذ 25 أغسطس الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إن إعلان الأمم المتحدة الجمعة الماضي فرار نحو 270 ألفا من أقلية الروهينجا بسبب مزاعم بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما فيها هجمات عنيفة وعمليات حرق قرى، يثير قلقا شديدا.