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بداية من 17 سبتمبر.. السعودية تمنح الإقامة لكل يمني يحمل هوية زائر

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مصراوي Masrawy

بداية من 17 سبتمبر.. تمنح الإقامة لكل يمني يحمل هوية زائر

12:17 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

بداية من 17 سبتمبر.. السعودية تمنح الإقامة لكل يمني يحمل هوية زائر

السعودية تمنح الإقامة لكل يمني يحمل هوية زائر

القاهرة – (مصراوي)

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين عن إحباط مخطط إرهابي انتحاري أراد استهداف مقرين لوزارة الدفاع في الرياض، وأعلنت عن القبض على مواطنين يمنيين اتخذا من استراحة في حي الرمال في مدينة الرياض وكرًا للاختباء والتدريب على ارتداء الأحزمة الناسفة وكيفية استخدامها.

وجاء ذلك بعد قرار من وزارة الداخلية السعودية بمنح المواطنين اليمنيين الإقامة النظامية لمن يحمل منهم هوية زائر. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المتهمان بمحاولة تنفيذ الهجوم الانتحاري هما أحمد ياسر الكلدي وعمار علي محمد، وتم القبض عليهما قبل بلوغهما مقر وزارة الدفاع بالرياض.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت اليوم أيضًا أنها قررت منح الإقامة النظامية لحاملي هوية زائر من اليمنيين الموجودين على أراضي المملكة لكنها قالت إنه سيكون"وفقا للضوابط المنظمة لذلك" اعتباراً من السابع عشر من الشهر الحالي.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية سيتم "البدء في تنفيذ توجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية في منح الإقامة النظامية حسب التعليمات المنظمة لذلك اعتباراً من تاريخ 17 سبتمبر الحالي".

وتابعت الداخلية انها اشترطت "أن يحمل المستفيد جواز سفر يمني وهوية زائر سارية المفعول، واستكمال إجراءات خدمة (إشعار أهلية عمل) للتعاقد بين الزائر اليمني وصاحب العمل (الأفراد، المؤسسات، الشركات) وفق الضوابط المعمول بها في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية".

وألقت السلطات في المملكة القبض على سعوديين مشتبه في تورطهما في علاقة مع الانتحاريين اليمنيين في محاولة تفجير مقر وزارة الدفاع، بحسل الوكالة الرسمية (واس).

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مصراوي Masrawy

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