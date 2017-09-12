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بالفيديو - بيان رئاسة أمن الدولة السعودية حول محاولة استهداف وزارة الدفاع

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مصراوي Masrawy

- بيان رئاسة أمن الدولة حول محاولة استهداف وزارة الدفاع

12:15 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

بالفيديو - بيان رئاسة أمن الدولة السعودية حول محاولة استهداف وزارة الدفاع

وزارة الداخلية السعودية

(مصراوي):

نشر التلفزيون الرسمي السعودي مقطع يرصد تفاصيل استهداف وزارة الدفاع السعودية من قبل انتحاريين، الإثنين.

وصرح مصدر مسؤل بوزارة الداخلية السعودية أن رئاسة أم الدولة السعودية تمكنت من احباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش كان يتسهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع في العاصمة السعودية الرياض بأحزمة ناسفة.

وذكر البيان أنه تم ضبط المتهمين بتنفيذها قبل بلوغهما المقر المستهدف وهما، أن نتائج العملية الأمنية أسفرت عن القبض على الانتحاريين المُكلفين بتنفيذها وهما كل من أحمد ياسر الكلدي وعمار علي محمد، قبل بلوغهما المقر المستهدف، وتحييد خطرهما والسيطرة عليهما من قبل رجال الأمن، واتضح من التحقيقات الأولية بأنهما من الجنسية اليمنية وأسماهما يختلفان عن ماهو مدون بإثباتات الهوية التي ضبطت بحوزتهما.

كما أٌلقي القبض في الوقت ذاته على شخصين سعوديي الجنسية ويجري التثبت من علاقتهما بالانتحاريين المشار لهما آنفا، وما كانا سيقدمان على ارتكابه وتقتضي مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن اسميهما في الوقت الراهن.

وتم ضبط حزامين ناسفين (يزن كل واحد منهما 7 كيلو جرامات، بالإضافة إلى تسع قنابل يدوية محلية الصنع، وأسلحة نارية و بيضاء.

وضبطت استراحة في حي الرمال بمدينة الرياض، اتخذت وكراً للانتحاريين والتدرب فيها على ارتداء الأحزمة الناسفة وعلى كيفية استخدامها.

وكشف المصدر أنه لا تزال التحقيقات مستمرة في هذه القضية والموقوفين على ذمتها، للإحاطة بالتفاصيل كافة لهذا المخطط الإرهابي وسوف يعلن ما يستجد في حينه.

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مصراوي Masrawy

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