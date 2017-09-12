أخبار عاجلة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

البيت الأبيض يشير إلى احتمالية عزل جزر فلوريدا كيز لأسابيع

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البيت الأبيض يشير إلى احتمالية عزل جزر فلوريدا كيز لأسابيع

12:15 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

البيت الأبيض يشير إلى احتمالية عزل جزر فلوريدا كيز لأسابيع

إعصار إرما

واشنطن - (د ب أ)
قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إنه ربما يتم عزل جزر فلوريدا كيز عن باقي البر الرئيسي الأمريكي لأسابيع في أعقاب الدمار الذي ألحقه إعصار إرما بالجزر.

وقال توم بوسرت مستشار الأمن الداخلي، مشيرا إلى سلسلة الجزر الواقعة قبالة الساحل الجنوبي الغربي لفلوريدا "إن الجزر هناك تحملت العبء الأكبر للعاصفة".

وأضاف بوسرت بأن السلامة هياكل الجسور، التي تربط الجزر بعضها ببعض، ستكون بحاجة إلى المعاينة، وأن بعض الجسور المتحركة ربما تكون قد تعرضت للانحناء.

وتركزت المساعدات الاتحادية الأمريكية على جزر فلوريدا ومدينة جاكسونفيل التي تقع أقصى شمال شرق الولاية، حيث تعرضت المدينة لفيضانات مع تحرك العاصفة بعيداً عن الولاية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • البيت الأبيض: الولايات المتحدة تدين أعمال العنف في بورما

    أخبار

  • وفاة 10 أشخاص في كوبا بسبب إعصار إرما

    أخبار

  • تراجع قوة الإعصار "إرما" إلى عاصفة من الفئة الأولى لدى تحركه شمالا

    أخبار

  • بانون: جمهوريون بارزون يسعون إلى إبطال انتخابات 2016

    أخبار

إعلان

117a2140ff.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا