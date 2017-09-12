البيت الأبيض يشير إلى احتمالية عزل جزر فلوريدا كيز لأسابيع

واشنطن - (د ب أ)

قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إنه ربما يتم عزل جزر فلوريدا كيز عن باقي البر الرئيسي الأمريكي لأسابيع في أعقاب الدمار الذي ألحقه إعصار إرما بالجزر.

وقال توم بوسرت مستشار الأمن الداخلي، مشيرا إلى سلسلة الجزر الواقعة قبالة الساحل الجنوبي الغربي لفلوريدا "إن الجزر هناك تحملت العبء الأكبر للعاصفة".

وأضاف بوسرت بأن السلامة هياكل الجسور، التي تربط الجزر بعضها ببعض، ستكون بحاجة إلى المعاينة، وأن بعض الجسور المتحركة ربما تكون قد تعرضت للانحناء.

وتركزت المساعدات الاتحادية الأمريكية على جزر فلوريدا ومدينة جاكسونفيل التي تقع أقصى شمال شرق الولاية، حيث تعرضت المدينة لفيضانات مع تحرك العاصفة بعيداً عن الولاية.