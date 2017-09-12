أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

بالصور - تفاصيل عملية انتحارية حاولت استهداف وزارة الدفاع السعودية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور - تفاصيل عملية انتحارية حاولت استهداف وزارة الدفاع

11:55 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

  • عرض 3 صورة

    e1dece3455.jpg

  • عرض 3 صورة

    0a51ab1c17.jpg

  • عرض 3 صورة

    a0cb1f520d.jpg

إعادة الألبوم

بالفيديو والصور.. قصة

الألبوم التالى

والصور.. قصة "الشجرة الناجية" من هجمات 11 سبتمبر

(مصراوي):

صرح مصدر مسؤول سعودي، بأن رئاسة أمن الدولة في السعودية ومن خلال متابعتها التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها وتعقب القائمين عليها، تمكنت وفي عملية نوعية من اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي لتنظيم "داعش الإرهابي " كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع بالرياض بعملية انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن نتائج العملية الأمنية أسفرت عن القبض على الانتحاريين المُكلفين بتنفيذها وهما كل من أحمد ياسر الكلدي وعمار علي محمد، قبل بلوغهما المقر المستهدف، وتحييد خطرهما والسيطرة عليهما من قبل رجال الأمن، واتضح من التحقيقات الأولية بأنهما من الجنسية اليمنية وأسماهما يختلفان عن ماهو مدون بإثباتات الهوية التي ضبطت بحوزتهما.

كما أٌلقي القبض في الوقت ذاته على شخصين سعوديي الجنسية ويجري التحقق من علاقتهما بالانتحاريين المشار لهما آنفا، وما كانا سيقدمان على ارتكابه وتقتضي مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن اسميهما في الوقت الراهن.

وتم ضبط حزامين ناسفين (يزن كل واحد منهما 7 كيلو جرامات، بالإضافة إلى تسع قنابل يدوية محلية الصنع، وأسلحة نارية وبيضاء).

وضبطت استراحة في حي الرمال بمدينة الرياض، اتخذها المشتبه فيهم وكراً لهم للتدرب فيها على كيفية استخدام الأحزمة الناسفة.

وكشف المصدر أنه لا تزال التحقيقات مستمرة في هذه القضية والموقوفين على ذمتها، للإحاطة بالتفاصيل كافة لهذا المخطط الإرهابي وسوف يعلن ما يستجد في حينه.

edv

edv

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السعودية: إحباط مخطط إرهابي لداعش لاستهداف مقرين لوزارة الدفاع

    أخبار

  • إيقاف جمال خاشقجي عن الكتابة في صحيفة الحياة بقرار أمير سعودي

    أخبار

  • السعودية تدين حادث العريش الإرهابي

    أخبار

  • العراق: نزوح أكثر من 100 ألف مدني من قضاء الحويجة

    أخبار

إعلان

4fc30234d9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

السعودية تدرج كيانين و11 شخصا في اليمن على قائمة الإرهاب

السعودية تدرج كيانين و11 شخصا في اليمن على قائمة الإرهاب

ولي عهد أبوظبي: السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية

ولي عهد أبوظبي: السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية

السعودية: نتطلع لحل القضية الفلسطينية من أجل سلام يتيح علاقات طبيعية بين دول المنطقة

السعودية: نتطلع لحل القضية الفلسطينية من أجل سلام يتيح علاقات طبيعية بين دول المنطقة