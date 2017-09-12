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العثور على جثة مدرس قُتل على الطريق العام بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

العثور على جثة مدرس قُتل على الطريق العام بالمنوفية

12:13 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

العثور على جثة مدرس قُتل على الطريق العام بالمنوفية

العثور على جثة مدرس

المنوفية - مروة فاضل:
عثر أهالي مركز الباجور في محافظة المنوفية على جثة مدرس مقتولاً بطلق ناري في الرأس على طريق المشروع الرابط بين مدينتي شبين الكوم والباجور.

تلقى مدير الأمن اللواء أحمد عتمان إخطارًا من الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق الإسعاف، بالعثور على جثة عماد عبد الباري عبد القادر (٤٧ سنة) مدرس بمدرسة الفتح بكفر الباجور، وبه طلقة في الرأس، وذلك جوار سيارته الملاكي على الطريق.

وتكثف قوات الشرطة والبحث الجنائي جهودها لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة.​

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