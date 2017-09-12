محمد حمدي زكي: «ملعبتش في الأهلي عشان حد يحكم عليا» (فيديو)

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قال محمد حمدي زكي، لاعب نادي سموحة، إن فريقه كان على موعد مع مواجهة قوية أمام إنبي، مشيدًا بالمستوى والروح التي ظهر بها لاعبي الفريق السكندري في اللقاء.

وتعادل إنبي أمام ضيفه سموحة، بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الاثنين ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح «زكي»، في تصريحاته لقناة ON sport، أنه فضل الإنتقال لسموحة رغم تلقيه عدد من العروض الأخرى، بسبب تمسك مسؤليه به، وتألقه مع االفريق في الموسم قبل الماضي.

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وأكد، أنه قدم كل ما في وسعه للتواجد والمشاركة في النادي الأهلي، لكنه لم يوفق في ذلك دون أسباب واضحة، معلقًا: «أنا مالعبتش عشان يتحكم عليا، ومحدش ساندني عشان ألعب».