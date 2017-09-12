وزير الرياضة: لا نتعنت مع الأهلي.. وهذا هو الدليل

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نفى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، وجود أي تعنت تجاه النادي الأهلي، في أزمته مع اللجنة الأولمبية بشأن اللائحة الاسترشادية.

​وقال «عبد العزيز»، خلال لقائه بحلقة اليوم الإثنين، من برنامج «هنا العاصمة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة CBC، إن وزارته قامت بإعادة تعيين مجلس النادي الأهلي بعد حكم الحل، وهذا ما يؤكد أنه لا يوجد تعنت تجاه القلعة الحمراء.

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وأجرى النادي الأحمر، الجمعية العمومية للتصويت على لائحته الجديدة، في مقر مدينة نصر والجزيرة، يومي 25 و26 أغسطسي الماضي، وهو ما تسبب في رفض اللجنة الأولمبية اعتماد اللائحة رغم موافقة 98% من الأعضاء عليها.