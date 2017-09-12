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فضل: هحلق شعري «زيرو» لو نافس فريق آخر الأهلي والزمالك على الدوري

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فضل: هحلق شعري «زيرو» لو نافس فريق آخر الأهلي والزمالك على الدوري فضل: هحلق شعري «زيرو» لو نافس فريق آخر الأهلي والزمالك على الدوري

التحرير

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على طريقة أحمد حسام ميدو، وعد محمد فضل، لاعب النادي الأهلي السابق، بحلق شعره «زيرو»، مثلما فعل أحد حسام "ميدو"، مدرب وادي دجلة الحالي، حال اقتراب أو فوز فريق آخر بالدوري المصري غير القطبين.

وقال «فضل»، خلال لقائه اليوم الاثنين، ببرنامج «في الاستاد»، الذي يقدمه كريم خطاب، عبر اذاعة «نجوم FM»، إنه يتوقع انحصار المنافسة في الموسم الحالي بين الأهلي والزمالك وليس مثل الموسم الماضي بتواجد فريق آخر مثل  المقاصة، الذي نافس بقوة تحت قيادة إيهاب جلال.

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وتابع، «سأحلق شعري مثلما فعل أحمد حسام ميدو، ونفذ وعده بحلق شعره على الهواء مباشرة عندما توج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الموسم قبل الماضي».

 

 

 

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التحرير

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