تفاصيل عملية انتحارية استهدفت وزارة الدفاع السعودية (صور)

(مصراوي):

صرح مصدر مسؤول سعودي، بأن رئاسة أمن الدولة في السعودية ومن خلال متابعتها التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها وتعقب القائمين عليها، تمكنت وفي عملية نوعية من اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي لتنظيم "داعش الإرهابي " كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع بالرياض بعملية انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن نتائج العملية الأمنية أسفرت عن القبض على الانتحاريين المُكلفين بتنفيذها وهما كل من أحمد ياسر الكلدي وعمار علي محمد، قبل بلوغهما المقر المستهدف، وتحييد خطرهما والسيطرة عليهما من قبل رجال الأمن، واتضح من التحقيقات الأولية بأنهما من الجنسية اليمنية وأسماهما يختلفان عن ماهو مدون بإثباتات الهوية التي ضبطت بحوزتهما.

كما أٌلقي القبض في الوقت ذاته على شخصين سعوديي الجنسية ويجري التحقق من علاقتهما بالانتحاريين المشار لهما آنفا، وما كانا سيقدمان على ارتكابه وتقتضي مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن اسميهما في الوقت الراهن.

وتم ضبط حزامين ناسفين (يزن كل واحد منهما 7 كيلو جرامات، بالإضافة إلى تسع قنابل يدوية محلية الصنع، وأسلحة نارية وبيضاء).

وضبطت استراحة في حي الرمال بمدينة الرياض، اتخذها المشتبه فيهم وكراً لهم للتدرب فيها على كيفية استخدام الأحزمة الناسفة.

وكشف المصدر أنه لا تزال التحقيقات مستمرة في هذه القضية والموقوفين على ذمتها، للإحاطة بالتفاصيل كافة لهذا المخطط الإرهابي وسوف يعلن ما يستجد في حينه.