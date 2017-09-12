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السعودية: إحباط مخطط إرهابي لداعش لاستهداف مقرين لوزارة الدفاع

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مصراوي Masrawy

: إحباط مخطط إرهابي لداعش لاستهداف مقرين لوزارة الدفاع

11:51 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

السعودية: إحباط مخطط إرهابي لداعش لاستهداف مقرين لوزارة الدفاع

داعش

جدة - (د ب أ)

أعلنت السعودية،اليوم الاثنين، عن اكتشاف واحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش كان يستهدف مقرين لوزارة الدفاع في العاصمة الرياض.

وقال مصدر مسؤول " إن رئاسة أمن الدولة ومن خلال متابعتها التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها وتعقب القائمين عليها، تمكنت بفضل الله وفي عملية نوعية من اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي لتنظيم "داعش الإرهابي " كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع بالرياض بعملية انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة"بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

واضاف المصدر ان العملية الأمنية اسفرت عن القبض على الانتحاريين المُكلفين بتنفيذها قبل بلوغهما المقر المستهدف، وتحييد خطرهما والسيطرة عليهما من قبل رجال الأمن، واتضح من التحقيقات الأولية بأنهما من الجنسية اليمنية واسماهما يختلفان عن ماهو مدون بإثباتات الهوية التي ضبطت بحوزتهما، كما أٌلقي القبض في الوقت ذاته على شخصين سعوديي الجنسية ويجري التثبت من علاقتهما بالانتحاريين المشار لهما آنفا وماكانا سيقدمان على ارتكابه وتقتضي مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن اسميهما في الوقت الراهن.

وتابع المصدر انه تم ايضا ضبط حزامين ناسفين (يزن كل واحد منهما (7) سبعة كيلو جرامات)، بالإضافة إلى تسع قنابل يدوية محلية الصنع، وأسلحة نارية و بيضاء.

وذكر انه تم ضبط استراحة في حي الرمال بمدينة الرياض، اتخذت وكراً للانتحاريين والتدرب فيها على ارتداء الأحزمة الناسفة وعلى كيفية استخدامها.

وأشار المصدر إلى التحقيقات مازالت مستمرة في هذه القضية والموقوفين على ذمتها للإحاطة بالتفاصيل كافة لهذا المخطط الإرهابي وسوف يعلن ما يستجد في حينه.

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