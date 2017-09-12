ظهورها بـ«البكيني» وتشبيها بـ«شيريهان».. محطات في حياة ندى موسى

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أثارت الفنانة الشابة ندى موسى الكثير من الجدل بعدما نشرت صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، من إجازتها في لبنان، وظهرت فيها بـ"البكيني".

هذا الظهور لم يكن الموقف الوحيد المثير للجدل حول ندى موسي، رغم قصر مشوارها الفني.

«جلسة تصوير»

لم تكن المرة الأولى التى تظهر فيها بإطلالة جريئة، فقد خضعت مؤخرًا لجلسة تصوير مع المصور الفوتوغرافى الشهير محمود عاشور، حيث ظهرت بـ"هوت شورت".

تشبيها بـ«شيريهان»

بعدما عبرت عن حبها الكبير للفنانة شريهان، وأنها سبب حبها للتمثيل، نشرت صورة من قسمين، القسم الأيمن به صورة لشيريهان، والأيسر صورتها، وجاءت لـ"ندى" الكثير من التعليقات، منها من شبهها بـ"شيريهان"، ومنها من أكد أن لا شبه بينهما.

«فستان زفاف»

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أقاويل كثيرة دارت حول الفنانة الشابة بعد نشرها صورًا لها بفستان الزفاف، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور على "انستجرام"، ما دفع البعض للتساؤل حول حقيقة زواجها، لتوضح بعدها أنها كانت في حفل "فاشون شو" تم دعوتها لتكون نجمته، وكانت من ضمن الأزياء التي عرضتها فستان الزفاف، لافتة أنه في أغلب عروض الفاشون يتم عرض فساتين الزفاف.

وفاة شقيقها

مرت "ندى" بفترة صعبة بعد وفاة شقيقها، حيث نشرت صورة عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، جمعتها بشقيقها "إسلام"، الذي وافته المنية منذ فترة قصير، ولم تعلن سبب وفاته.

وأقيم العزاء في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير عقب صلاة المغرب، وحرص عدد كبير من زملائها في الوسط الفني على الحضور.

«حكايات بنات»

بعد نجاح الجزء الأول من مسلسل "حكايات بنات"، شاركت ندي موسي في الجزء الثاني، وكان ذلك بمثابة تحديًا لها، خاصة وإن الجمهور دائما يرتبط بشخصيات الأعمال المحببة له، وكان متابعو المسلسل مرتبطين بشدة بالشخصيات التي ظهرت في الجزء الأول، لكنها نجحت في جذب الجمهور الذي أشاد بأدائها، وأعتبر ذلك الدور نقطة تحول في حياتها.

وتقول "موسى" عن ذلك الدور خلال إحدي حوراتها الصحفية: "حرصت على الطلب من صناع العمل قبل قبول الدور أن تكون شخصيتي مختلفة تماما عن شخصيات كوكي ومريم، التي شاركت في الجزء الأول من العمل"، لافتة إلى أن ذلك كان شرطها الوحيد لقبول العمل.