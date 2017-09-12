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وزير البيئة يبحث مع سفير سويسرا سبل التعاون المشترك- صور

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مصراوي Masrawy

وزير البيئة يبحث مع سفير سويسرا سبل التعاون المشترك- صور

11:41 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

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كتبت- مادي غيث:

بحث وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، مع سفير سويسرا في القاهرة بول جارنيه، سبل التعاون بين البلدين، وذلك بالمركز الثقافي التعليمي (بيت القاهرة).

وناقش الجانبان التعاون المستقبلي في مجالي تلوث الهواء وكفاءة الطاقة، واستعرض الدكتور خالد فهمي جهود وزارة البيئة في الحد من انبعاثات تلوث الهواء ودور الوزارة في إنشاء منظومة قش الأرز والاستفادة منه.

وطلب السفير بول جارنيه - خلال اللقاء - دعم لموقف سويسرا للاتفاقيات الخاصة بالكيماويات، والاجتماع تحت مظلة واحدة.

كما وجه السفير دعوة لوزير البيئة لحضور اجتماع الأطراف الأول لاتفاقية "ميناماتا" والمقام في الفترة من 24 حتى 29 سبتمبر الجاري بجنيف، حيث وعد الوزير بالنظر في الأمر وإمكانية حضور وفد مصري للمؤتمر

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