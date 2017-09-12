رئيس "شارع مصر" يكشف عن تفاصيل المشروع.. ويؤكد: عمل قومي مهم- فيديو

القاهرة- (مصراوي):

قال أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر، اليوم الاثنين، إن فكرة المشروع ظهرت بعدما بدأت الرقابة الإدارية في مخاطبة الجهات المختصة لتقنين أوضاع الشباب بعد زيادة مشروعات الوجبات السريعة بشكل لافت.

ولفت مصطفى، إلى أن تقديم الشباب لمواهبهم أو الانضمام بمشروعاتهم في العمل الجديد سيتم من خلال محافظة القاهرة فقط.

وأضاف مصطفي، خلال حواره عبر برنامج "ساعة من مصر" على شاشة الغد، تقديم خالد عاشور، الاثنين، أن مشروع شارع مصر يعد مشروعاً قومياً، لافتاً إلى أن إلى الشاب يدفع ما يعادل 1450 جنيهًا شهرياً مقابل التأجير بموقع المشروع.

وأكد مصطفي، أن حل أزمة الباعة الجائلين أو الأسواق المنتشرة في الشوارع تحتاج إلى اختيار موقع مخصص بعيداً عن الشارع، لافتاً إلى أن تطبيق مشروع مثل شارع مصر على نفس الأماكن سوف يحل الأزمة برمتها موجهاً التحية للمحافظة على اختيار للمكان في شارع النزهة.