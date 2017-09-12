صبري ياسين رئيسًا للإدارة المركزية للدعوة.. وعاطف جلال وكيلاً للوجه القبلي

القاهرة - (أ ش أ)

أجرى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة حركة تعديلات لبعض قيادات الوزارة؛ بما يدعم العمل الدعوي ويساهم في تفعيل خطط الوزارة.

وأوضح مصدر مسئول بوزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، أن وزير الأوقاف قرر نقل الشيخ صبري ياسين بصفة نهائية من مدير أوقاف قنا إلى رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بديوان عام الوزارة.

كما قرر وزير الأوقاف تكليف الشيخ أمين عبد الواحد وكيلا للوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، وعاطف جلال وكيلا للوزارة للوجه القبلي.