أخبار عاجلة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

جامعة المستقبل تحتفل بتخريج طلاب الطب على موسيقى عمر خيرت- صور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جامعة المستقبل تحتفل بتخريج طلاب الطب على موسيقى عمر خيرت- صور

11:32 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

  • عرض 8 صورة

    71c19ec34e.jpg

  • عرض 8 صورة

    b5d0c43c80.jpg

  • عرض 8 صورة

    18dbb2b0b0.jpg

  • عرض 8 صورة

    a56817a6c7.jpg

  • عرض 8 صورة

    e718d50e8d.jpg

  • عرض 8 صورة

    eff189adaa.jpg

  • عرض 8 صورة

    b476f97b92.jpg

  • عرض 8 صورة

    0dc10e5ca7.jpg

إعادة الألبوم

وزير البيئة يبحث مع سفير سويسرا سبل التعاون المشترك- صور

الألبوم التالى

وزير البيئة يبحث مع سفير سويسرا سبل التعاون المشترك- صور

كتب- محمد قاسم:

احتفلت جامعة المستقبل، بتخريج الدفعة السابعة من طلبة كلية طب الفم والأسنان للعام الدراسي 2016-2017 بحضور الدكتور خالد عزازي رئيس مجلس أمناء الجامعة و الدكتور عبادة سرحان رئيس الجامعة و نقيب أطباء أسنان وقيادات وعمداء الكليات وعدد من الشخصيات البارزة في المجال الأكاديمي.

وهذه السنة ستقوم جامعة المستقبل بإقامة حفلات تخرج جميع الكليات علي مدار 4 أيام حيث يتم تخريج دفعة كل كلية كل يوم على حدة، وذلك علي أنغام الموسيقار الكبير عمر خيرت الذي سيحتفل الطلاب بتخرجهم علي أنغام موسيقاه، وسيتم تخريج دفعات كليتي العلوم السياسية وإدارة الأعمال في اليوم الأخير الموافق 14 سبتمبر 2017، وتقام فعاليات الإحتفال في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حيث شهد الحفل الأول تكريم أوائل الدفعة وتسليم شهادات لجميع الخريجين.

وقال الدكتور عبادة سرحان في خطابه للخريجين: "الجامعة تفخر بتخريج الدفعة السابعة من طلبتها اليوم وهم خير دليل على رؤية الجامعة المتطورة ونجاح برامجها التعليمية الدائمة التحديث والتي تخرج اليوم علماء المستقبل القادرين على منافسة خريجي الجامعات العالمية".

كما شكر الدكتور سرحان عائلات الخريجين من الحضور على جهودهم الناجحة ومثابرتهم في دعم أبناءهم ليتخرجوا اليوم وينطلقوا في سوق العمل لإثبات وجودهم وقدرتهم على الدفع بمصر للأمام.

جامعة المستقبل في مصر هي جامعة خاصة تأسست عام 2006، وتحتل الجامعة موقعًا استراتيجيًا في قلب القاهرة الجديدة، حيث تعتبر واحدة من أحدث الجامعات الخاصة الرائدة في مصر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس جامعة المستقبل: الجامعات الخاصة مرنة.. و"الطالب عندنا عاوز ينجح

    أخبار

  • وزير التعليم العالي يفتتح الملتقى التوظيفي الثامن بجامعة المستقبل

    أخبار

  • أسامة هيكل: مدينة الإنتاج الإعلامي تفتح أبوابها لطلبة جامعة المستقبل

    أخبار

  • غدًا.. وزيرا الصحة والتعليم العالي يفتتحان مؤتمر جامعة المستقبل لعلوم

    أخبار

إعلان

6da1f30da9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "