جامعة المستقبل تحتفل بتخريج طلاب الطب على موسيقى عمر خيرت- صور

كتب- محمد قاسم:

احتفلت جامعة المستقبل، بتخريج الدفعة السابعة من طلبة كلية طب الفم والأسنان للعام الدراسي 2016-2017 بحضور الدكتور خالد عزازي رئيس مجلس أمناء الجامعة و الدكتور عبادة سرحان رئيس الجامعة و نقيب أطباء أسنان مصر وقيادات وعمداء الكليات وعدد من الشخصيات البارزة في المجال الأكاديمي.

وهذه السنة ستقوم جامعة المستقبل بإقامة حفلات تخرج جميع الكليات علي مدار 4 أيام حيث يتم تخريج دفعة كل كلية كل يوم على حدة، وذلك علي أنغام الموسيقار الكبير عمر خيرت الذي سيحتفل الطلاب بتخرجهم علي أنغام موسيقاه، وسيتم تخريج دفعات كليتي العلوم السياسية وإدارة الأعمال في اليوم الأخير الموافق 14 سبتمبر 2017، وتقام فعاليات الإحتفال في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حيث شهد الحفل الأول تكريم أوائل الدفعة وتسليم شهادات لجميع الخريجين.

وقال الدكتور عبادة سرحان في خطابه للخريجين: "الجامعة تفخر بتخريج الدفعة السابعة من طلبتها اليوم وهم خير دليل على رؤية الجامعة المتطورة ونجاح برامجها التعليمية الدائمة التحديث والتي تخرج اليوم علماء المستقبل القادرين على منافسة خريجي الجامعات العالمية".

كما شكر الدكتور سرحان عائلات الخريجين من الحضور على جهودهم الناجحة ومثابرتهم في دعم أبناءهم ليتخرجوا اليوم وينطلقوا في سوق العمل لإثبات وجودهم وقدرتهم على الدفع بمصر للأمام.

جامعة المستقبل في مصر هي جامعة خاصة تأسست عام 2006، وتحتل الجامعة موقعًا استراتيجيًا في قلب القاهرة الجديدة، حيث تعتبر واحدة من أحدث الجامعات الخاصة الرائدة في مصر.