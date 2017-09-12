التحالف يشن غارات جوية على مسلحين حوثيين شمال شرقي اليمن

صنعاء - (د ب أ)

شنت مقاتلات التحالف العربي، مساء الاثنين، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات لمسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بمحافظة الجوف /143 كيلومترا شمال شرق صنعاء/.

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية (الموالية للحكومة الشرعية) لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، إن مقاتلات التحالف قصفت بأكثر من عشر غارات جوية مواقع للمليشيات (الحوثيون وقوات صالح) بمديرتي غيل والمتون.

واوضحت المصادر، أن الغارات خلفت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، دون أن تشير إلى حصيلة معينة، فضلاً عن تدمير عربة وعتاد عسكري.

وتزامنت الغارات مع اندلاع معارك بين قوات الجيش الوطني من جهة، ومليشيا الحوثي وصالح من جهة ثانية، في مديرية المتون، حسب المصادر ذاتها، "إثر محاولة تسلل المليشيات على مواقع الجيش".

وتشهد عدة جبهات في محافظة الجوف معارك عنيفة بين الطرفين منذ أكثر من عامين، تمكنت من خلالها قوات الجيش الوطني السيطرة علي معظم مناطق المحافظة المحاذية للحدود السعودية ولحدود محافظة صعدة (المعقل الرئيسي للحوثيين شمال اليمن).