العثور على جثة شاب مقيدة بالحبال بنهر النيل في مصر القديمة

كتب - فتحي سليمان:

عثرت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الإثنين، على جثة شاب ثلاثيني طافية على سطح مياه النيل بمنطقة مصر القديمة، تم نقلها إلى مشرحة زينهم.

وقال مصدر أمني مسؤول بإدارة الإنقاذ النهري، إن الجثة في حالة تعفن، مقيدة اليدين والقدمين ومُلقاة بحجر داخل مياه النيل.

ورجح المصدر أن الجثة تم إلقاؤها منذ عدة أيام لكنها انتفخت بفعل المياه، وطفت فوق سطح المياه عقب انقطاع الحبل المربوط بالحجر.

من جانبه، أوضح مصدر مطلع بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن الجثة لذكر يرتدي ملابس سوداء كاملة، وحذاء أسود، وأن الانتقام وراء التخلص من الجثة بهذه الطريقة.

وأكد المصدر في تصريحات لمصراوي، أن ضباط مباحث قطاع جنوب القاهرة وقسم شرطة مصر القديمة يكثفون جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.