غدًا.. "مصر للطيران" تسير 21 رحلة من السعودية لإعادة 4 آلاف حاج

كتب- طه عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدًا الثلاثاء، 21 رحلة جوية من الأراضي المقدسة، لعودة 4 آلاف و 490 حاجًا إلى أرض الوطن عقب إداء مناسك الحج.

صرحت مصادر بمطار القاهرة الدولي بأن الشركة تسير 10 رحلات من مطار جدة الدولي لعودة ألفي حاج، بالإضافة إلي تسيير 11 رحلة جوية من مطار المدينة المنورة، لعودة ألفين و 490 حاجًا لأرض الوطن باجمالي 21 رحلة جوية لعودة 4 آلاف و490 حاجًا.

وكانت شركة مصر للطيران، بدأت الأربعاء الماضي، جسرها الجوي لعودة أكثر من 70 ألف حاج على 320 رحلة جوية، على أن تنتهي من موسم عودة الحجاج في 25 من سبتمبر الجاري من مطار المدينة المنورة.