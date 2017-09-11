محمد فضل: لا أحب كوبر.. والمنتخب بحاجة لحسام غالي

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تحدث محمد فضل، لاعب النادي الأهلي السابق، عن أداء منتخب مصر مع الأرجنتيني هيكتور كوبر، مشيرًا إلى أنه وضع المصريين في حالة حيرة للحكم عليه، لأن نتائجه على الورق جيدة، لكن أداء المنتخب معه تقليدي للغاية.

وأضاف «فضل»، خلال لقائه اليوم الاثنين، ببرنامج «في الاستاد»، الذي يقدمه كريم خطاب، عبر إذاعة «نجوم FM»، أن كوبر مدير فني ناجح، لكنه لا يحبه منذ أن كان مدربًا لإنتر ميلان، بسبب إبقاءه لرونالدو، وزامورانو على مقاعد البدلاء مفضلًا عليهما محمد كالون.

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وتابع مهاجم الإسماعيلي السابق، «المنتخب حاليًا في حاجة لقائده حسام غالي، لما يكون عندك قائد زى غالي في وسط الملعب لازم تضمه، ويجب أن يتدخل الكبار لحل المشكلة بينه وبين الجهاز الفني لمصلحة المنتخب، الذي يحتاج أيضًا لباسم مرسي أو صلاح أمين أو عمرو مرعي».



