معتز عبد الفتاح: مات من لا يستحقون الموت على يد من لا يستحقون الحياة

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نعى الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، شهداء الحادث الإرهابي بالعريش، إثر استهدافهم الاثنين، بعبوة ناسفة، قائلًا: «ماتوا كي نحيا».

أضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أننا نُقدر الدور البطولي لجنودنا في الدفاع عنا خاصةً على المناطق الحدودية.

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تابع: «أي حد من أهلنا وشبابنا في العريش يتلقى الضربة عن بقية المصريين كما قال الرئيس، يتلقون الضربات عنا».

واصل: «نتمنى الرحمة للشهداء، هما مش مجرد أرقام.. كل واحد فيهم قصة وحكاية وتاريخ.. مات من لا يستحقون الموت على يد من لا يستحقون الحياة».