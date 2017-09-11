المنوفية تستعد لاستقبال أحد شهداء الهجوم الإرهابي بسيناء

المنوفية - مروة فاضل:

تستعد قرية كفر داود في مركز السادات بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، لاستقبال جثمان الشهيد النقيب أحمد فهمي ضحية الحادث الإرهابي الأخير في سيناء، حيث ستقام جنازة الشهيد فور وصول الجثمان بمشاركة القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال مصدر بمديرية الأمن إنه من المتوقع وصول الجثمان في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، حيث من المقرر أن تؤدى صلاة الجنازة عليه ودفنه بمقابر الأسرة في القرية.

يذكر أن الشهيد متزوج ولديه ثلاثة من الأبناء أكبرهم علاء بالفرقة الثانية في كلية الشرطة، ونادية بالفرقة الأولى بكلية التجارة، ومحمود بالصف الرابع الابتدائي.

وأكدت مصادر أمنية التعرف على أسماء 11 من رجال الشرطة الشهداء من بين 18 آخرين استشهدوا في حادث استهداف سيارات قول أمني للقوات بطريق "العريش - بئر العبد".

وأشارت المصادر إلى أن الشهداء هم: "نقيب شرطة شهيد عصام يونس ونقيب شرطة شهيد أحمد فهمي ومجند شهيد سامح عبد المعبود محمد ورقيب شرطة محمد منصور وأمين شرطة عمر محمد السعدي ومساعد شرطة شهيد محمد زيدان وعريف شرطة شهيد محمد حسن أبو جبل ومساعد شرطة شهيد محمود إبراهيم حسن ورقيب شرطة شهيد سامح كمال محمد ورقيب شرطة شهيد محفوظ محمد عوض وعريف شرطة شهيد عصام عبد الهادي محمد".​