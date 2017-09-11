"الثقافة": مسرح السلام بخير ولم يتأذى بحريق البحث العلمي

كتبت-نسمة فرج:

قال إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح إن مسرح السلام بخير، وأن حريق تكييف وزارة البحث العلمي لم يسبب أي أضرار للمسرح.

وأكد مختار أنه بمجرد اندلاع الحريق أطفى عمال وموظفو المسرح حريق البحث العلمي، مستخدمين طفايات حريق المسرح، الذي تم تجديده وصيانته مؤخرًا.

ولفت رئيس البيت الفني، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، حيث تم إخراج الفنانيين الموجودين بالمسرح، مشيرًا إلى أن مسرحية قواعد العشق الأربعين انتهى عرضها بالمسرح منذ 4 أيام، فيما كان يتم إجراء بروفات لعرض مسرحي جديد.