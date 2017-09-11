عضو مجلس مكافحة الإرهاب: عملية العريش ردا على ضبط خلية أرض اللواء (فيديو)

القاهرة - مصراوي:

قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، اليوم الإثنين، إن العملية الإرهابية التي أسفرت عن استشهاد 18 شرطيا جراء انفجار عبوات ناسفة شديدة الانفجار استهدفت قافلة أمنية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء؛ جاءت ردًا على ضبط خلية أرض اللواء الإرهابية بمنطقة العجوزة بالجيزة، مشيراً إلى أن التنظيمات الإرهابية عادة ما تقوم بعملياتها الانتقامية بمبدأ رد الفعل.

وأشار "عكاشة" خلال حديثه ببرنامج "ساعة من مصر" المُذاع على شاشة الغد، إلى أن قوات الجيش والشرطة تعمل بكامل طاقتها في سيناء، لافتا بأن الإرهاب اختار مكانًا جديدًا لم يشهد عمليات إرهابية من قبل، منوها بأن الحادث استهدف سيارات الإسعاف المتجهة إلى موقع الحادث.

وأكد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، أن قوات الكمين الشرطي اشتبهت في السيارة بعد محاولتها اقتحام خط سيرهم، موضحا أن هذا النمط في تنفيذ العمليات الإرهابية أصبح معتادا في شمال سيناء.