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الشركة المنفذة لـ«شارع مصر»: مشروع قومي ينهي أزمة الباعة الجائلين

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الشركة المنفذة لـ«شارع مصر»: مشروع قومي ينهي أزمة الباعة الجائلين الشركة المنفذة لـ«شارع مصر»: مشروع قومي ينهي أزمة الباعة الجائلين

التحرير

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قال أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة لمشروع «شارع »، إن فكرة المشروع ظهرت بعدما بدأت الرقابة الإدارية في مخاطبة الجهات المختصة لتقنين أوضاع الشباب بعد زيادة مشروعات الوجبات السريعة.

أضاف مصطفى، خلال حواره ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد»، مساء الإثنين، أن تقديم الشباب لمواهبهم وانضمامهم للمشروع، يتم من خلال محافظة القاهرة فقط، مشيرًا إلى أن «شارع مصر» مشروع قومي.

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وأكد أن الشاب يدفع ما يعادل 1450 جنيهًا شهريًا مقابل التأجير بموقع المشروع، موضحًا أن حل أزمة الباعة الجائلين أو الأسواق المنتشرة في الشوارع تحتاج إلى اختيار موقع مخصص بعيدًا عن الشارع، وأشار إلى أن تطبيق مشروع مثل «شارع مصر» على نفس الأماكن، سيحل الأزمة برمتها، موجهًا التحية للمحافظة على اختيار للمكان في شارع النزهة.

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التحرير

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