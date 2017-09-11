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أديب: يريدون زرع الخوف فينا.. وكل متر أرض يروى بدم أولادنا

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أديب: يريدون زرع الخوف فينا.. وكل متر أرض يروى بدم أولادنا أديب: يريدون زرع الخوف فينا.. وكل متر أرض يروى بدم أولادنا

التحرير

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نعى الإعلامي عمرو أديب، شهداء الحادث الإرهابي بالعريش، إثر استهدافهم الاثنين، بعبوة ناسفة، مشيرًا إلى أن الإرهابيين يريدون تحويل سيناء من منطقة عمليات إلى منطقة حرب ونزاع مثل سوريا والعراق، بهدف تفتيت وتقسيم الدولة.

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، أن خريطة تقسيم الوطن العربي نُفذت بنسبة 80%، في سوريا والعراق والسودان، ما عدا ، التي استطاعت توطيد وتأمين حدودها، مشيدًا بالتضحيات التي يُقدمها أفراد الجيش والشرطة والمدنيين، والجهود المذولة لمكافحة الإرهاب.

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تابع: «الخوف بداية التخلي، لذلك يريدون زرع الخوف في نفوسنا، لكن إحنا مش (بخ)، إحنا (عوو)، أولادنا بيموتوا ويستشهدوا، ييرووا كل متر أرض بدمهم».

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التحرير

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