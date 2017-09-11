تونسية تترشح لمنصب مدير عام منظمة "الألكسو"

تونس - (أ ش أ):

رشح الباجي قايد السبسي رئيس تونس، الدكتورة حياة قطاط القرمازي المديرة الحالية لإدارة الثقافة وبرنامج حماية التراث بالألكسو (المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) لمنصب مدير عام المنظمة، لتكون أول مرأة تونسية تترشح لهذا المنصب.

وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) أن ترشيح القرمازي يأتي في إطار تعزيز دور المرأة في العمل المنظماتي وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مجال الريادة وصنع القرار.

وعملت القرمازي قبل التحاقها بـ"الألكسو" منذ سنة 2011، مستشارة لوزيرة الثقافة والمحافظة على التراث التونسية (2009-2011).

كما عملت القرمازي منذ تعيينها بالألكسو على إقامة شبكة واسعة من الشركاء، من داخل حدود الوطن العربي ومن خارجه، بهدف تنفيذ أنشطة ثقافية مشتركة في البلدان العربية، من بينها: اليونسكو وهيئاتها الاستشارية، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، الاتحاد الأوروبي، المجلس الدولي للمتاحف، المعهد الألماني للآثار، الهيئة العربية للمسرح، اتحاد الصحفيين العرب.

يشار إلى أن انتخاب مدير عام الألكسو سيتم خلال الدورة الاستثنائية للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التي ستنعقد في الكويت يوم 28 سبتمبر 2017، وينتخب المدير العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يذكر أن هذا المنصب أصبح شاغرا منذ 4 مايو الماضي إثر وفاة الكويتي عبد الله محارب، الذي كان قد انتخب أثناء انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للألكسو بتونس، مديرا عاما للمنظمة، لولاية ثانية تنتهي في 2021.