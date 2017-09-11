"الكتبجية" تحتفل بعيدها الرابع بحضور أدباء وفنانين

القاهرة – (مصراوي)

تحتفل مكتبة "الكتبجية" بالمعادي، مساء غدًا الثلاثاء، بعامها الرابع بحضور السفير مدحت القاضي والمستشارة هايدي فاروق، والكاتب حسن كمال، والفنانة التشكيلية فاطمة حسن وفنان الأندرجراوند أحمد الشوبكشي والأديبة غادة الوكيل.

ويستضيف صالون الكتبجية المعماري، المهندس أحمد صدقي ومجموعة كبيرة من الفنانين والأدباء.