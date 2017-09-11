قطار أبو قير يدهس فتاة شرقي الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

لقيت فتاة مجهولة مصرعها دهسًا تحت عجلات قطار أبو قير أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالقرب من محطة العصافرة شرقي الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة المنتزه ثان بلاغًا بدهس قطار أبو قير فتاة أثناء عبورها القضبان بين محطتي العصافرة والمندرة، فانتقل ضباط القسم إلى موقع الحادث، ولم يستدل من المعاينة على هوية الفتاة التي بدت في العقد الثالث من العمر.

وقال مصدر أمني إنه تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شرق المدينة، ونشرت أوصاف الجثة للتعرف على هويتها، وحرر محضر بالواقعة.​