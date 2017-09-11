زوجة القتيل المصري على يد سائح إيطالي باكية: قتل زوجي ومشي في سلام

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قالت فاتن محمد، زوجة المهندس القتيل المصري على يد السائح الإيطالي، دى لوناردس إيفان باسكال، إن قرار إخلاء سبيل السائح نظير كفالة 100 ألف جنيه، فاجئ الجميع، مستكملةً: «القرار صدر دون أي إبداء أسباب من جهة النيابة».

أضافت، خلال مداخلة لبرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، اليوم الاثنين، أن «السائح الإيطالي غادر مصر فور إخلاء سبيله، كان محجوز له قبل جلسة المحاكمة، على متن طائرة في رحلة غير عادية، والكلام ده وصلني من داخل مطار الغردقة».

تابع: «السائح جِه اتفسح، وقتل زوجي، ومِشي لبلده في سلام، حتى تقرير الطبيب الشرعي لم يُضم لأوراق القضية حتى الآن».

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واصلت باكيةً: «والله العظيم ما بشكك في بلديي ولا قضاء بلدي، أنا واحدة بحب مصر، بس حقيقي إحنا في ظلم فوق الوصف، إحنا متبهدلين.. الراجل يطلع ليه؟ أجيبه منين أخد حقنا منه؟».

وخاطبت الرئيس عبد الفتاح السيسي، «أنا بوجه رسالتي ليك، مليش حد تاني، أنا خبطت كل الأبواب ومعرفتش أوصل لحد.. أرجوك حرام حق جوزي وبنتي يضيع».