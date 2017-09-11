الجمعة.. حفل توقيع "أهل الحي" لـ يوسف زيدان بمكتبة الشروق

كتبت- نسمة فرج:

يقام حفل توقيع المجموعة القصصية، "أهل الحي" للكاتب الدكتور يوسف زيدان، يوم الجمعة 15 سبتمبر الجاري، الساعة 7 مساءً، وذلك بمكتبة الشروق- فرع طلعت حرب- بوسط البلد.

وتضم المجموعة الصادرة حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، قصص: "بطش البرطوشي، وصنو أبيه، وبيت العفريت، وزاوية الحلتيتي، وسكان السطوح، ويقين المساكين، وخواطر غروبية، وخلود شيخ الحارة، ومينوبوز، وأشأم توأم، وسلاسة السلاسل، والتسلية بالتعزية، وتمام التاسعة صباحًا، ومحفوظ حافظ".