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الجمعة.. حفل توقيع "أهل الحي" لـ يوسف زيدان بمكتبة الشروق

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مصراوي Masrawy

الجمعة.. حفل توقيع "أهل الحي" لـ يوسف زيدان بمكتبة الشروق

10:15 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

الكاتب الدكتور يوسف زيدان

كتبت- نسمة فرج:

يقام حفل توقيع المجموعة القصصية، "أهل الحي" للكاتب الدكتور يوسف زيدان، يوم الجمعة 15 سبتمبر الجاري، الساعة 7 مساءً، وذلك بمكتبة الشروق- فرع طلعت حرب- بوسط البلد.

وتضم المجموعة الصادرة حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، قصص: "بطش البرطوشي، وصنو أبيه، وبيت العفريت، وزاوية الحلتيتي، وسكان السطوح، ويقين المساكين، وخواطر غروبية، وخلود شيخ الحارة، ومينوبوز، وأشأم توأم، وسلاسة السلاسل، والتسلية بالتعزية، وتمام التاسعة صباحًا، ومحفوظ حافظ".

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