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ميركل للألمان ذوي الأصول التركية: أنتم هنا في بيتكم

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مصراوي Masrawy

ميركل للألمان ذوي الأصول التركية: أنتم هنا في بيتكم

10:19 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

ميركل للألمان ذوي الأصول التركية: أنتم هنا في بيتكم

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ)

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تماسك المواطنين الألمان ذوي الأصول التركية في ضوء التوترات الشديدة في العلاقات الألمانية التركية قائلة لهم: "أنتم هنا في منزلكم، نحن نقدركم".

جاء ذلك في المقابلة التي سجلتها رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (إيه.أر.دي) مساء اليوم الاثنين.
يشار إلى أن ألمانيا تشهد حاليا معركة انتخابية ساخنة استعدادا للانتخابات البرلمانية التي تجرى في الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري.

أضافت ميركل مخاطبة مواطنيها من ذوي الأصول التركية: "لا نريد أن تنقلوا صراعاتكم إلى هنا".

ورأت ميركل أن تركيا ابتعدت كثيرا عن مفهوم دولة القانون، وقالت إن على ألمانيا أن يكون لها رد فعل قوي إزاء ذلك وأن تراجع مدى ضرورة وقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد.

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