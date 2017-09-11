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زهران: قائمة المرشحون للرئاسة طويلة.. و«الخوف» يمنعهم من الإعلان

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زهران: قائمة المرشحون للرئاسة طويلة.. و«الخوف» يمنعهم من الإعلان زهران: قائمة المرشحون للرئاسة طويلة.. و«الخوف» يمنعهم من الإعلان

التحرير

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قال فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي، اليوم الاثنين، إنه يجب تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، ولا يجب إلقاء هذا العبء على الجيش والشرطة فقط.

أضاف زهران، خلال مداخلة لبرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أنه تلقى دعوة لحضور اجتماعات لتنسيق جبهة المعارضة، لكن لم يحضرها عمرو موسى ولا أبو الغار أو شفيق».

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تابع: «علينا أن نسأل إلى أين يقودنا سد طريق التغيير السلمي، أتصور أن قائمة المرشحين المحتملين طويلة، وما يمنعهم من الإعلان عن ذلك شعورهم بالخوف من ضيق المجال العام».

واصل: «الناس مش هتدخل معركة انتحارية، ولازم المناخ السياسي يكون مهيأ لانتخابات رئاسية، هل السلطات لديها رغبة في إجراء انتخابات رئاسية حقيقية؟».

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التحرير

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