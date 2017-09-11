ستراكا: غير سعيد بالتعادل أمام إنبي (فيديو)

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قال التشيكي فرانز ستراكا، المدير الفني لسموحة، إن مواجهة إنبي كانت صعبة الفريقين، مشيرًا إلى أنه غير سعيد بنتيجة التعادل، خاصة في ظل الفرصة السهلة التي أهدرها أوميد أوكري.

وأضاف «ستراكا»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، أن نقطة التعادل أمام إنبي في انطلاقة الدوري، ليست سيئة وأفضل من الهزيمة، مضيفًا أن أداء فريقه سيتحسن في المباريات المقبلة.

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وتعادل إنبي أمام ضيفه سموحة، بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الاثنين ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.