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الحوثيون: النظام الصحي باليمن يوشك على الانهيار

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مصراوي Masrawy

الحوثيون: النظام الصحي باليمن يوشك على الانهيار

10:05 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

الحوثيون: النظام الصحي باليمن يوشك على الانهيار

أرشيفية

صنعاء - (د ب أ)

قالت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اليوم الاثنين، إنه وبعد مرور 900 يوم منذ بدء عمليات التحالف العربي، يوشك النظام الصحي في اليمن على الانهيار.

وقال عبدالحكيم الكحلاني، الناطق باسم الوزارة في بيان ، اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، على نسخة منه، "إن أكثر من 48 ألف موظف في القطاع الصحي بدون مرتبات منذ سنة كاملة، بالرغم أن المجتمع الدولي سهل نقل البنك المركزي إلى مدينة عدن(جنوب اليمن)، وأخذ التزامات بصرف المرتبات وتم تسليم كشوفات الأسماء عبر الاتحاد العام لعمال اليمن إلى الأمم المتحدة، ولكن حتى الآن لم يتم صرف المرتبات".

وأضاف الكحلاني "أن الغارات الجوية استهدفت المنشآت الصحية، حيث تدمرت كليا أو جزئيا 413 منشأة صحية، منها مركز معالجة الكوليرا في محافظة صعدة، شمالي اليمن، في حين توقفت عن العمل أكثر من 55 في المئة من المرافق، بينما تعمل 45 في المئة بحدها الأدنى ( وهذا بحسب مسوحات أجرتها منظمات الأمم المتحدة)".

وأفاد الكحلاني بأن "الحصار الخانق على اليمن أثر على وصول الأدوية والمساعدات ،حيث أن 30 في المئة من احتياج اليمن في الجانب الدوائي والمستلزمات الطبية تصل إلى اليم،ن وفق تقارير لمنظمة الصليب الأحمر الدولية، ويمس هذا الحصار بشكل أساسي مرضى الأمراض المزمنة كالفشل الكلوي والسرطانات والقلب والسكري وغيرها".

وتقود تحالفا عسكريا ضد مسلحي الحوثي والقوات الموالية لهم في اليمن منذ 900 يوم، استجابة لطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي، لاستعادة شرعية بلاده بعد الانقلاب الذي قاده الحوثيون.

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