الهلال السعودي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أسيا (فيديو)

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تأهل فريق الهلال السعودي لدور نصف النهائي من دوري أبطال أسيا بعد فوزه أمام العين الإماراتي بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب استاد الملك فهد الدولي.

وجاء الهدف الأول لإدواردو في الدقيقة 42 بعد تمريرة متقنة من كرة ثابتة جاءت عن طريق الأرجنتيني نيكولا ميليسي.

وبعد دقائق قليلة حصل الهلال على ركلة حرة، ليمرر الأرجنتيني ميليسي كرة أخرى إلى إدواردو ليسكنها الشباك بطريقة رائعة.

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وأضاف إدواردو الهدف الثالث له "هاتريك" في الدقيقة 74 من المباراة، بعدما تلقى تمريرة من بين المدافعين عن طريق سالم الدوسري ليسكن الكرة الشباك من تسديدة قوية.



