حماس: وفدنا إلى القاهرة اجتمع مع رئيس المخابرات العامة المصرية

غزة - (د ب أ)

أعلنت حركة "حماس" الإسلامية أن وفدها إلى مصر، برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، اجتمع ،اليوم الاثنين، مع رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير خالد فوزي.

وذكرت حماس، في بيان، أن وفدها، الذي يضم عدد من أعضاء مكتب السياسي في الداخل والخارج "أكد حرص الحركة على أمن واستقرار جمهورية مصر العربية، وعدم السماح باستخدام قطاع غزة بأي صورة من الصور للمساس بأمن مصر".

وأضافت أن الوفد "عبر عن عظيم شكر وتقدير الشعب الفلسطيني للجهد المصري للتخفيف من آلام الشعب الفلسطيني ومعاناته، وعلى دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية".

وحسب الحركة "أكد الوفد على استعداده لعقد جلسات حوار مع حركة فتح في القاهرة فورا لإبرام اتفاق وتحديد آليات تنفيذه، مع التأكيد على استعداد حماس لحل اللجنة الإدارية فورا، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها، وإجراء الانتخابات على أن يعقب ذلك عقد مؤتمر موسع للفصائل الفلسطينية بالقاهرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية".

يذكر أن وفد حماس برئاسة هنية غادر قطاع غزة إلى مصر أول أمس السبت عبر معبر رفح، ثم لحقه بعد ذلك بيوم وفد من قيادات الحركة في الخارج برئاسة نائب رئيس مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق.