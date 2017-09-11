جابريل: صفقات الأسلحة بين ألمانيا وتركيا في وضع انتظار

برلين - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل إن معظم صفقات الأسلحة مع تركيا مجمدة بسبب العلاقات المتوترة بين البلدين.

وقال الوزير العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال فعالية لصحيفة "هاندلزبلات" مساء اليوم الاثنين في برلين: "جعلنا طلبيات الأسلحة الكبيرة التي تطلبها تركيا منا، وهي حقا ليست قليلة، في وضع انتظار".

وأشار جابريل إلى أنه لا يمكن تحمل مسؤولية إتمام هذه الصفقات وقال إن هناك بعض الصادرات "نلتزم بها بحكم اتفاقيات دولية أو أنها ليست متعلقة بأسلحة مباشرة، مثل الشاحنات غير المسلحة".

ووافقت الحكومة الألمانية على تصدير معدات عسكرية لتركيا بقيمة أكثر من 25 مليون يورو منذ بداية العام الجاري وذلك حسب رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من أوزكان موتلو، العضو بحزب الخضر، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه.

وقال جابريل إن هناك حدودا لما تستطيع الحكومة الألمانية فعله حيال اعتقال مواطنين ألمان في تركيا.

كما رد جابريل على الأصوات المنادية باستبعاد تركيا من حلف شمال الأطلسي "ناتو" أو قطع العلاقات الدبلوماسية معها قائلا إنه يجب ألا يجعل وزير الخارجية الألماني من نفسه أضحوكة على مستوى العالم وألا يوهم الألمان أيضا بشيء لا يستطيعه مضيفا: "لن يؤدي ذلك إلى تحرير المعتقلين بشكل أسرع، سيؤدي ذلك إلى حرمانهم من الرعاية القنصلية".

وشدد جابريل على أن حكومته ليست في نزاع مع الأتراك بل مع حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان وأضاف: "علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لكي لا يحرض بعضنا على بعض".