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بالصور- وزير الدفاع يجري لقاءات مهمة مع كبار المسئولين بكوريا الجنوبية

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مصراوي Masrawy

بالصور- وزير الدفاع يجري لقاءات مهمة مع كبار المسئولين بكوريا الجنوبية

09:57 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

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كتب- مصطفى المنشاوي:

أجرى الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين بالدولة والقوات المسلحة الكورية الجنوبية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى "سول" على رأس وفد عسكري رفيع تناولت دفع علاقات التعاون العسكري بين البلدين في العديد من المجالات.

وأجريت مراسم استقبال رسمية بمقر وزارة الدفاع الكورية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

كما التقى سونج يونج مو، وزير الدفاع الوطني لجمهورية كوريا، حيث تناول اللقاء تبادل الرؤئ تجاه المستجدات والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

كما التقي الفريق أول صدقي صبحي، جيون جي جوك وزير ادارة برنامج مشتروات الدفاع الكوري، وكانج كيونج وا وزيرة الخارجية الكورية تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مقدمتها الحرب الدولية على الإرهاب والتطورات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وكان القائد العام للقوات المسلحة قد استهل زيارته بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء كوريا بالمقابر الوطنية وسط العاصمة سول.

تأتي الزيارة في ضوء حرص على تعزيز العلاقات العسكرية وفتح آفاق جديدة من التعاون المشترك مع الدول الصديقة.

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مصراوي Masrawy

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