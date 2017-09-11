فتاة توثق لحظة التحرش بها داخل ميكروباص حلوان: "معندناش رجالة" - (صور)

كتب - محمد شعبان:

حرصت فتاة منتقبة على توثيق لحظة تعرضها للتحرش على يد أحد الأشخاص داخل سيارة ميكروباص في طريقها من منطقة حلوان إلى التبين.

"شروق" نشرت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أول أمس السبت، صورتين ترصد شروع شخص يجلس في المقعد الخلفي بالتحرش بها. وتم تناقل الصور التي نشرتها "شروق" لأكثر من 3100 مستخدم.

وعلقت الفتاة قائلة: "دي تقريبًا أول مرة اقتنع إن معندناش رجالة، ده لسة حاصل معايا حالًا، أول حاجة عملتها إنى صورت عشان لما يقول معملتش أعرف أرد عليه.. بس بمجرد ما زعقت وعليت صوتى لقيت الكل بيقول خلاص يا آنسة ومحدش فكر يتجدعن كدا".

وأضافت: "خلاص إيه حضرتك ده بيمد إيده أهيه.. معلش خلاص !.. يعني رجالة كبار بشنبات بيقولولي أسكت لما واحد يمد إيده عليا، ده أنا أصحابى أرجل منهم، إحنا معندناش رجالة فخدي حقك منك ليها واخشوشنو، ويبقى حد يجي يقولي أصل لبسك مستفز".

وأكدت أنها كانت في طريق عودتها من إحدى الدروس الخصوصية، موضحة "ولو مش درس هتقدروا إزاي تحبسوا البنات في البيوت عشان إنتوا حيوانات مش قادرين تمسكوا نفسكم عن بنات الناس، لبسي مش ضيق وشي مش شايفه، شوفوا حجج تبرروا بيها غير دي".