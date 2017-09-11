ميركل تتمسك بعدم اعتماد حد أقصى للاجئين في ألمانيا حال فوزها

برلين - (د ب أ)

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تمسكها بموقفها بشأن عدم اعتماد حد أقصى لأعداد اللاجئين في ألمانيا في حالة فوزها في الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري.

وردت ميركل على مطلب حليفها داخل التحالف المسيحي الديمقراطي، الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، ألا يزيد عدد اللاجئين الذين تأويهم ألمانيا عن 200 ألف لاجئ جديد سنويا قائلة في مقابلة سجلتها مساء اليوم الاثنين مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (إيه.أر.دي) إن "موقفي من الحد الأقصى للاجئين معروف وهو أني لا أريده، لا أرغب فيه، هذا شيء أكيد، لا أراه قابلا للتطبيق".

وكان هورست زيهوفر، رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا، قد قال مؤخرا: "نحن مع اعتماد حد أقصى وسنمثله بكل قوة، قبل الانتخابات وبعدها".