لميس الحديدي: شفيق يحدد موقفه من الترشح للرئاسة خلال 10 أيام

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن عدد من الشخصيات نفت علاقتها بـ«جبهة التضامن للتغيير»، على رأسهم الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، والذي أكد أنه لن يترشح مرة أخرى، وكذلك الدكتور محمد أبو الغار، والدكتور عمرو الشوبكي.

أضافت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أن المهندس ممدوح حمزة أكد لها أنه كان هناك اجتماعات بالفعل لإطلاق جبهة تعارض النظام الحالي، موضحةً أنها هاتفت الفريق أحمد شفيق، ورفض التعليق على ما أُثير حول الجبهة.

أشارت الحديدي، إلى أن «شفيق أكد لها أنه سيُحدد موقفه من المشاركة بالانتخابات الرئاسية ويعلن عنه خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر».

شاهد أيضا

أوضحت أن «المعارضة لابد أن تختلف مع النظام هذا أمر بديهي، وكلام حمدين صباحي بالأمس منطقي بالنسبة لمعارض، ولا أفهم حالة الفزع لدى البعض».

أكدت أنه «يجب أن ينتخب الجمهور من يراه أصلح لقيادة البلد بحرية تامة»، مستكملةً: «دعوا المعارضة تعمل بشكل طبيعي، وهذه دولة قوية تستطيع أن ترد عن نفسها».