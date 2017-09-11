بكري: نتعرض لمؤامرة.. وهدفهم السيسي (فيديو)

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نعى الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، شهداء الحادث الإرهابي بالعريش، إثر استهدافهم اليوم الاثنين، بعبوة ناسفة، مشيرًا إلى أن الحادث يأتي في وقت تتزايد فيه الهجمة على مصر من خلال تقارير عدة منظماتK تتعمد الإساءة إلى الدولة، فضلًا عن الحملة القطرية.

أضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، أن الحادث يوجب المزيد من الاصطفاف الوطني، حيث أن الدولة مستهدفة، متوقعًا زيادة الهجمات الإرهابية مع قرب الانتخابات الرئاسية، مستكملًا: «هذه المنظمات ما هي إلا أذرع لها لتوجيه السهام للرئيس عبد الفتاح السيسي».

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أكد أن الجماعات الإرهابية أكدت أنها مازالت متواجدة، ما يستلزم منا مزيدًا من الحرص، مطالبًا جميع أبناء الشعب بالتكاتف خلف القوات المسلحة والشرطة، قائلًا: «نتعرض لمؤامرة كبرى، ونواجه عدوانًا ليس هينًا، أعلموا أن الوطن هو الأهم، ومستعدون للجوع بس نعيش في أمن واستقرار».