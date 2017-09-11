أخبار عاجلة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

بكري: نتعرض لمؤامرة.. وهدفهم السيسي (فيديو)

Google+ Print
بكري: نتعرض لمؤامرة.. وهدفهم السيسي (فيديو) بكري: نتعرض لمؤامرة.. وهدفهم السيسي (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نعى الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، شهداء الحادث الإرهابي بالعريش، إثر استهدافهم اليوم الاثنين، بعبوة ناسفة، مشيرًا إلى أن الحادث يأتي في وقت تتزايد فيه الهجمة على من خلال تقارير عدة منظماتK تتعمد الإساءة إلى الدولة، فضلًا عن الحملة القطرية.

أضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، أن الحادث يوجب المزيد من الاصطفاف الوطني، حيث أن الدولة مستهدفة، متوقعًا زيادة الهجمات الإرهابية مع قرب الانتخابات الرئاسية، مستكملًا: «هذه المنظمات ما هي إلا أذرع لها لتوجيه السهام للرئيس عبد الفتاح ».

شاهد أيضا

أكد أن الجماعات الإرهابية أكدت أنها مازالت متواجدة، ما يستلزم منا مزيدًا من الحرص، مطالبًا جميع أبناء الشعب بالتكاتف خلف القوات المسلحة والشرطة، قائلًا: «نتعرض لمؤامرة كبرى، ونواجه عدوانًا ليس هينًا، أعلموا أن الوطن هو الأهم، ومستعدون للجوع بس نعيش في أمن واستقرار».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي